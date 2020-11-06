Прекъсване на водоподаването на кв. Речица

ВиК-Сливен преди 32 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 10

Днес 06.11 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 09:30ч. до 13:30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.