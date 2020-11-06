Прекъсване на водоподаването на част от кв. Комлука

ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 8

Днес 06.11.2020г. /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването на част от кв.Комлука района на север от ул. Борис Търновски от 09.00 ч. до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.