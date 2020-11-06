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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоповаването в района на Медицински институд

06 ноември 2020 09:15, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31

Днес 06.11 /петък/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. Асен Златаров 09.30ч. до 12.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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