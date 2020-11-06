Прекъсване водоповаването в района на Медицински институд

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

Днес 06.11 /петък/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. Асен Златаров 09.30ч. до 12.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.