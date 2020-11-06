Прекъсване на водоподаването в, с. Желю войвода

ВиК-Сливен преди 28 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 14

Днес 06.11 /петък/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в с. Желю войвода до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.