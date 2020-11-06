Прекъсване на водоподаването на част от кв. Комлука

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

Днес 06.11.2020г. /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването на част от кв.Комлука района на север от РУП Сливен от 11.00 ч. до 14.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.