Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора

ВиК-Сливен преди 9 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 06.11.2020г. (петък) от 12:20ч до 13:20ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на гр. Нова Загора.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.