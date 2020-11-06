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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора

06 ноември 2020 12:07, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 9 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 06.11.2020г. (петък) от 12:20ч до 13:20ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на гр. Нова Загора.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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