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ПРАЗНИК В УЧИЛИЩЕ!

06 ноември 2020 13:44, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 3 часа, брой четения: 30
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По случай патронния празник на училището 9 ноември, учениците от 4 "А" клас с много артистичност и желание организираха рецитал по известни Йовкови творби. Малките творци показаха въображение и умения в рисуването на портрети на автора, както и рисунки по негови произведения.

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