ПРАЗНИК В УЧИЛИЩЕ!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 3 часа, брой четения: 30 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 30

По случай патронния празник на училището 9 ноември, учениците от 4 "А" клас с много артистичност и желание организираха рецитал по известни Йовкови творби. Малките творци показаха въображение и умения в рисуването на портрети на автора, както и рисунки по негови произведения.

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