Прекъсване на водоподаването в района на ул.Стефан Султанов /кв. Руски/

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Днес 08.11 /неделя/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на ул. Стефан Султанов /кв. Руски/до 12.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.