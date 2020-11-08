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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в района на ул.Стефан Султанов /кв. Руски/

08 ноември 2020 07:06, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37

Днес 08.11 /неделя/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на ул. Стефан Султанов /кв. Руски/до 12.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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