Прекъсване на водоподаването в селата: Чинтулово,Селеминово,Старо село,Злати войвода,Желю войвода

ВиК-Сливен преди 32 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 11

Днес 09.11 /понеделник/ поради аварии ще бъде прекъснато водоподаването в селата: Чинтулово,Селеминово,Старо село,Злати войвода и Желю войвода от 09.00ч. до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.