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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в с.Ичера

09 ноември 2020 08:55, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 6

Поради профилактика на електропровода в с.Ичера ще бъде нарушено водоподаването от 09.00ч до 15.00ч.в дните от 10.11 /вторник/ до 13.11/петък/.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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