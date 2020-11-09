Нарушено водоподаване в с.Ичера

ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 6

Поради профилактика на електропровода в с.Ичера ще бъде нарушено водоподаването от 09.00ч до 15.00ч.в дните от 10.11 /вторник/ до 13.11/петък/.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.