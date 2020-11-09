Трима в болница след катастрофи

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 10 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 10

Трима пострадали при катастрофи, станали на 6, 7 и 8 ноември, са приети в МБАЛ „Д-р Иван Селимински”-Сливен. 65-годишен мъж е настанен в Отделението по неврология с мозъчно сътресение и рана на главата. 19-годишен пациент е с лицева травма в Отделението по неврохирургия, а 20-годишен е със счупена ръка в ортопедия. Състоянието им е стабилно. От петък до неделя спешна помощ в болницата са потърсили 140 човека, от тях са приети 77. Извършени са 9 операции и 13 раждания.