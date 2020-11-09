61-годишен лекар изгуби битката с Ковид-19

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 104 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 104

61-годишният д-р Емил Петров Милев изгуби битката с Ковид-19. Той почина на 8 ноември в болницата след усложнения от заболяването. Д-р Милев работеше в Отделението по неврология на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”-Сливен. Ръководството на лечебното заведение изказва съболезнования на семейството и неговите близки.