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Сливен. Новини от източника. Последни новини

61-годишен лекар изгуби битката с Ковид-19

09 ноември 2020 09:21, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 104
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61-годишният д-р Емил Петров Милев изгуби битката с Ковид-19. Той почина на 8 ноември в болницата след усложнения от заболяването. Д-р Милев работеше в Отделението по неврология на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”-Сливен. Ръководството на лечебното заведение изказва съболезнования на семейството и неговите близки.

 

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