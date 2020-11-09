Прекъсване на водоподаването в част от Индустриална зона

ВиК-Сливен преди 42 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 25

Днес 09.11 /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на мелницата от 13.00ч. до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.