Регистарция на профили в edu.mon.bg

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 23 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 30

Уважаеми родители и ученици, във връзка с настоящата епидемиологична обстановка, предоставяме на Вашето внимание инструкции за регистрация на личните Ви профили в системата на МОН, предоставени Ви от класните ръководители. Чрез тези профили, ще имате възможността да се присъедините във виртуалните класни стаи в Google Classroom. Инструкциите може да намерите в прикачения файл към новината.

Бъдете здрави!

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