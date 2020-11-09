Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Регистарция на профили в edu.mon.bg

09 ноември 2020 11:48, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 23 минути, брой четения: 30

Уважаеми родители и ученици, във връзка с настоящата епидемиологична обстановка, предоставяме на Вашето внимание инструкции за регистрация на личните Ви профили в системата на МОН, предоставени Ви от класните ръководители. Чрез тези профили, ще имате възможността да се присъедините във виртуалните класни стаи в Google Classroom. Инструкциите може да намерите в прикачения файл към новината.

Бъдете здрави!

Файлове

Инструкции [3.66MB]

Unknown file type

« предишнаследваща »


 