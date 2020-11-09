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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Държавен шампионат по акробатика

09 ноември 2020 19:05, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 46 минути, брой четения: 19
Държавен шампионат по акробатика

На 08.11.2020г. в град Сливен се проведе Държавен индивидуален шампионат по акробатика. Нашите ученички Елица Илиeва от IV „А” клас и Дария Караджова от VI „В” клас, които се състезават в категория женска тройка 8 – 14 години , спечелиха сребърни медали. Те се представиха достойно и оправдаха очакванията на своя треньор Виолета Бинева, изпреварвайки състезатели на ЦСКА София и Нефтохимик Бургас.

Поздравяваме нашите сребърни медалисти и им пожелаваме много успехи в спорта и учението!

Гордеем се, че са възпитаници на ОУ „Елисавета Багряна”!

 

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