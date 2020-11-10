Възможно нарушаване водоподаването на Индустриална зона гр.Сливен

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 10.11.2020г. /вторник/ поради авария е възможно нарушаване водоподаването на Индустриална зона гр.Сливен до 12.00 ч.