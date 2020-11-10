Прекъсване водоповаването в района на ул.Славянска и ул. ген. Гурко

ВиК-Сливен преди 49 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 19

Днес 10.11.2020г. /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на ул.Славянска и ул. ген. Гурко от 09.00 ч. до 12.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.