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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоповаването в района на ул.Славянска и ул. ген. Гурко

10 ноември 2020 08:41, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 49 минути, брой четения: 19

Днес 10.11.2020г. /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на ул.Славянска и ул. ген. Гурко от 09.00 ч. до 12.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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