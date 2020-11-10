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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Възможно нарушаване водоподаването на Индустриална зона гр.Сливен

10 ноември 2020 08:25, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 4 часа, брой четения: 11

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 10.11.2020г. /вторник/ поради авария е възможно нарушаване водоподаването на Индустриална зона гр.Сливен до 16.00 ч.

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