Възможно нарушаване водоподаването на Индустриална зона гр.Сливен

ВиК-Сливен преди 4 часа, брой четения: 11 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 11

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 10.11.2020г. /вторник/ поради авария е възможно нарушаване водоподаването на Индустриална зона гр.Сливен до 16.00 ч.