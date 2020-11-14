Прекъсване на водоподаването в част от кв. „Дружба„

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 14.11.2020г.(събота) до отстраняване на аварията

ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв„Дружба„