Нарушено водоподаване в Индустриална зона Юг и кв.Надежда

ВиК-Сливен преди 44 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 17

Днес 14.11 /събота/ поради авария ще бъде нарушено водоподаването в Индустриална зона и кв.Надежда след 21.30ч до отстраняване на аварията. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.