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Нарушено водоподаване в Индустриална зона Юг и кв.Надежда

14 ноември 2020 21:12, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 44 минути, брой четения: 17

Днес 14.11 /събота/ поради авария ще бъде нарушено водоподаването в Индустриална зона и кв.Надежда след 21.30ч до отстраняване на аварията. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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