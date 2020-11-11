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Наградени артисти в нашата детска градина

11 ноември 2020 07:31, Ирена Митева (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 30
Наградени артисти в нашата детска градина

Децата от група "Бонбони" и група "Калинки" от детска градина "Детски рай" са отличени за участието и представянето си в проекта "Плетен театър - приказки с поука", реализиран от НЧ "Дружба" - град Сливен.

С труд, желание и малко дързост!

Пожелаваме им още много успехи на театралната сцена!

Благодарим на Читалище "Дружба", на обществен дарителски фонд за чудесната инициатива, която даде възможност в това трудно време децата да разкрият творческите си способности и да се забавляват! Благодарим за цветния полъх!

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Наградени артисти в нашата детска градинаНаградени артисти в нашата детска градина
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