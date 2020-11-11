Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 11.11.2020г.(сряда) от 09:30ч. до 11:00ч. е прекъснато водоподаването на кв."Речица".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.