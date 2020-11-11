Прекъсване водоподаването на гр. Нова Загора

ВиК-Сливен преди 30 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 23

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 11.11.2020г. (сряда) от 12.30ч до 17:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на град Нова Загора.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.