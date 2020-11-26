Прекъсване водоподаването на част от с.Селиминово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 21 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 21

Днес 26.11 /четвъртък/до отстраняване на възникнала авария ще бъде прекъснато водоподаването на част от с.Селиминово . ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.