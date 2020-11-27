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НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ

27 ноември 2020 18:31, Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)
Излъчване: ПГ по Механотехника преди 30 минути, брой четения: 10

Уважаеми родители,

 

Скъпи ученици,

 

Със заповед на Министъра на образованието и науката от 26.11.2020 г., от 30 ноември обучението на учениците ще се осъществява в електронна среда.

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