Прекъсване на водоподаването на Беленски път

ВиК-Сливен преди 48 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 35

Днес 13.11 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването на Беленски път до 12.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.