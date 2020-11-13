Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

Днес 13.11 /петък/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаваонето във високата част на кв.Клуцохор от 10.00ч. до 15.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.