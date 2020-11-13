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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спортни успехи

13 ноември 2020 13:13, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 38 минути, брой четения: 22
Таня Димитрова

На 7 и 8.10.2020 год. в зала"В.Левски " в Сливен се проведе Държавния шампионат по спортна акробатика. На него Стоянка Митева Димитрова -ученичка от IIIа клас в ОУ"П.Хитов", от клуба по спортна акробатика"Ст.Данчев"-Сливен в индивидуалното състезание е бронзова медалистка от 68 деца от цяла България. В представянето на тройки -Стоянка Димитрова,Габриела Даскалова и Мариела Дикова, момичетата са отново бронзови медалистки. БРАВО ТЕЧИ ! ГОРДЕЕМ СЕ С ТЕБ !!!

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