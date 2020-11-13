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Награди в състезанието на СБНУ "Аз рисувам"

13 ноември 2020 13:17, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 34 минути, брой четения: 15
"Аз рисувам"

Ученици от начален етап в ОУ "Панайот Хитов" получиха грамоти и медали за участието си в състезанието "Аз рисувам", организирано от Съюза на българските начални учители. Децата бяха поздравени лично от директора на школото, г-жа Красимира Ганева, която им пожела все повече успехи занапред в живота и учението.

Снимки

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