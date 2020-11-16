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Толерантност - това е хармония в многообразието

16 ноември 2020 19:33, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 14 минути, брой четения: 4
Ден на толерантността

Днес, 16. 11 в ОУ "Елисавета Багряна", учениците от начален етап с голямо желание и ентусиазъм отбелязаха Деня на толерантността.

 

 

 

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