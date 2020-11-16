Прекъсване на водоподаването в част от кв. "Ново село" - южно от бул. "Панайот Хитов"

ВиК-Сливен преди 31 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 16

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 17.11.2020г.(вторник) от 08:30ч. до 15:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Ново село" - южно от бул. "Панайот Хитов"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.