Прекъсване на водоподаването в с. Селеминово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Днес 17.11 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Селеминово до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.