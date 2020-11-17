Отличия от Национални състезания "Многознайко"

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 16 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 18

Ученици от ОУ"Панайот Хитов" от I, II, III, IV, VI и VII клас се представиха отлично на провелите се Национални състезания "Многознайко" в категории "Аз зная английски", "Млад художник" и "Родна реч". Участниците бяха наградени с грамоти и медали лично от иректора на школото г-жа Красимира Ганева.

Поздравяваме вички участници за достойното представяне в първия кръг на състезанията и стискаме палци за следващите кръгове!

Снимки