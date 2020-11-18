Спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 78 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 78

Уважаеми клиенти,

поради отстраняване на авария по топлопреносната мрежа, ще бъде спряно топлоподаването на 18.11.2020г. от 9:00ч. до 17:00ч. Спирането ще засегне ж.к."Даме Груев" от бл.№17 и всички следващи номера, както и цялата централна градска част.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство