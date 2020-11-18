Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пострадал при катастрофа и жена, паднала от високо, са в болница

18 ноември 2020 11:09, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 30 минути, брой четения: 35
снимка - интернет

37-годишен мъж е със счупен череп след катастрофа. Той е настанен в Отделението по неврохирургия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен, без опасност за живота. Жена от Нова Загора е настанена в реанимация с травми, получени при падане от високо. Тя има счупена ръка и наранявания по скалпа. Пациентката е в съзнание и контактна.

През последното денонощие спешна помощ в болницата са потърсили 50 човека, като 28 от тях са хоспитализирани. Извършени са 9 операции и 4 раждания.

« предишнаследваща »


 