Пострадал при катастрофа и жена, паднала от високо, са в болница

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 30 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 35

37-годишен мъж е със счупен череп след катастрофа. Той е настанен в Отделението по неврохирургия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен, без опасност за живота. Жена от Нова Загора е настанена в реанимация с травми, получени при падане от високо. Тя има счупена ръка и наранявания по скалпа. Пациентката е в съзнание и контактна.

През последното денонощие спешна помощ в болницата са потърсили 50 човека, като 28 от тях са хоспитализирани. Извършени са 9 операции и 4 раждания.