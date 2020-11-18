Ученици от ОУ "Елисавета Багряна" сред първенците в национален конкурс

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

Калоян и Николай Хаджистойчеви отново постигнаха голям успех в национален конкурс. Те са сред първенците и отново прославиха с добро училището, в което учат.

Калоян зае първо място за стихотворение, а Николай се нареди на почетното второ място. Двамата братя получиха статуетка и грамота и си поделиха призовите места в конкурса „МИЛА РОДИНО“, организиран от читалище „Васил Христов 1927” в село Рупци и Община Червен бряг.

Националното състезание беше посветено на 170-та годишнина от рождението на Иван Вазов.

Честито, Калоян и Николай!

Гордеем се с вас, деца!

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