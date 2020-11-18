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Последно онлайн обществено обсъждане на Плана за развитие на Сливен през следващите 7 години

18 ноември 2020 15:54, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 19 минути, брой четения: 19
Община Сливен

На 19 ноември, четвъртък, от 11 часа, ще се проведе последното онлайн обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Сливен за периода 2021-2027 година.

Независимо какво устройство ще използвате е необходимо да отворите приложението за срещата в Google Chrome, за да можете да се включите.

Присъединяването става с Google Meet на линк:

meet.google.com/zwt-zdmk-pbv

 

За всички, които не могат да участват в онлайн обсъждането, могат да разгледат документите и презентациите на ПИРО-Сливен в сайта на Община Сливен в секция Общинско развитие/Проекти и програми.

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