Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 18 минути, брой четения: 10
От 18.11.2020г., /сряда/ стартира изплащането на стипендиите на учениците.
С цел избягване на струпване на хора, предаването на стипендиите на учениците от 9, 10, 11 и 12 клас ще става на входа на училището от 18.11.2020г до 19.11.2020г, съгласно приложения график .
Учениците от 8а, 8б, 8в, 8г, 8д клас ще могат да си вземат стипендиите на 20.11.2020 г в „Малка езикова“.
Молим учениците да изчакват реда си на разстояние мин. 1.50 м.
Файлове
ГРАФИК [13.0KB]
Microsoft Word Open XML Document