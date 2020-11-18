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ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ

18 ноември 2020 15:58, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 18 минути, брой четения: 10

От 18.11.2020г., /сряда/ стартира изплащането на стипендиите на учениците.

С цел избягване на струпване на хора, предаването на стипендиите на учениците от 9, 10, 11 и 12 клас ще става на входа на училището от 18.11.2020г до 19.11.2020г, съгласно приложения график .

Учениците от 8а, 8б, 8в, 8г, 8д клас ще могат да си вземат стипендиите на 20.11.2020 г в „Малка езикова“.

Молим учениците да изчакват реда си на разстояние мин. 1.50 м.

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