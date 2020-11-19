Прекъсване водоподаването на част от гр.Сливен

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 96 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 96

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 19.11.2020г. (четвъртък) от 09:00ч до 14:00ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на кв. Георги Данчев, кв. Стоян Заимов, кв. Младост и кв. Дружба. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.