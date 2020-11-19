Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 44

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 19.11.2020г. (Четвъртък) от 09:30ч. до 16:00ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.