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Светъл празник!

21 ноември 2020 13:25, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 34

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/1768559759967837

 

Здраве, любов и разбирателство пожелаха учениците от 1. "в" клас на своите семейства. Те изработиха красиво табло, различни картички с прекрасни пожелания, научиха стихотворения и поздравиха своите родители с прекрасна песен!

Светъл празник!

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