Светъл празник!

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

https://www.facebook.com/1524420897643703/videos/1768559759967837

Здраве, любов и разбирателство пожелаха учениците от 1. "в" клас на своите семейства. Те изработиха красиво табло, различни картички с прекрасни пожелания, научиха стихотворения и поздравиха своите родители с прекрасна песен!

Светъл празник!