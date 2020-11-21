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Ден на християнското семейство

21 ноември 2020 13:38, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 35
Честит празник!

Учениците от 1. "г" клас и техните учители г-жа Марияна Сярова и г-жа Ивелина Марлова пожелават здраве и благополучие на всички християнски семейства!

Първокласниците се запознаха с традициите на празника Въведение Богородично, който в българския народен календар е отреден за Ден на християнското семейство. Те изгледаха презентация, правиха картички и рецитираха стихотворения.

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Честит празник!Честит празник!Честит празник!Честит празник!Честит празник!
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