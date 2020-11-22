Прекъсване водоподаването на с Злати войвода

ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 6

Днес 22.11 /неделя/ поради авария е прекъснато водоподаването в с. Злати войвода до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.