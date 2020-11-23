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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв."Стоян Заимов"

23 ноември 2020 12:45, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 23.11.2020г.(Понеделник) от13:00 до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на южната част на кв. "Стоян Заимов"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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