Прекъсване водоподаването в кв."Стоян Заимов"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 23.11.2020г.(Понеделник) от13:00 до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на южната част на кв. "Стоян Заимов"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.