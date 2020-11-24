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Тук, в група "Незабравки" всички учим, играем и се забавляваме

24 ноември 2020 16:22, Виолета Тодорова (ДГ "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 9
Образователна среда

Материалната и образователна среда в групата е съобразена както с характерната динамика на детското развитие, така и с индивидуалните възможности на всяко дете.

Снимки

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