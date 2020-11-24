Тук, в група "Незабравки" всички учим, играем и се забавляваме

ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 9 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 9

Материалната и образователна среда в групата е съобразена както с характерната динамика на детското развитие, така и с индивидуалните възможности на всяко дете.

Снимки