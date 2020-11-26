Прекъсване водоподаването на с.Селиминово

ВиК-Сливен преди 20 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 10

Днес 26.11 /четвъртък/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването на с.Селиминово до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.