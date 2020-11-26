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Булевард „Бургаско шосе“ ще бъде затворен за движение на 28 и 29 ноември

26 ноември 2020 11:09, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 10
Затворен път

На 28 и 29 ноември, събота и неделя, ще бъде затворен за движение булевард „Бургаско шосе“ в участъка от паметника на Седми конен полк „Орлето“ до Колодрума. Причината е монтаж на светлинна коледна украса. Мярката ще важи от 7.30 до 17 часа.

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