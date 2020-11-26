Булевард „Бургаско шосе“ ще бъде затворен за движение на 28 и 29 ноември

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 10 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 10

На 28 и 29 ноември, събота и неделя, ще бъде затворен за движение булевард „Бургаско шосе“ в участъка от паметника на Седми конен полк „Орлето“ до Колодрума. Причината е монтаж на светлинна коледна украса. Мярката ще важи от 7.30 до 17 часа.