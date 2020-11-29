КОНКУРСИ, ПОСВЕТЕНИ НА ДАМЯН ДАМЯНОВ

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 25 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 28

Профилираната хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" обявява по случай 18 януари 2021 година - 86 години от рождението на Дамян Дамянов и патронен празник на училището, следните конкурси:

1. Литературен конкурс за ученици на тема: "ЧОВЕШКО НАШЕ ЩАСТИЕ, КАКВО СИ?..."

2. Литературен конкурс за учители на тема: "КОГАТО СИ НАЙ-ТЪЖЕН, НАЙ-ЗЛОЧЕСТ..."

3. Ученически конкурс за рисунка, графика, колаж, електронен постер по стихотворенията на Дамян Дамянов: "Прозорец", "Привечер", "Есенен ескиз".

4. Ученически конкурс за видеоклип на тема: "ПОЕЗИЯТА НА ДАМЯН ДАМЯНОВ"

5. Рецитаторски конкурс "МАГИЯТА НА ДАМЯНОВОТО СЛОВО".

Подробна информация за конкурсите можете да намерите в прикачените файлове.

Пожелаваме на всички участници здраве и творческо вдъховение!

Файлове

Обява конкурси [342KB] Portable Document Format File

Есенен ескиз [184KB] Portable Document Format File

Привечер [179KB] Portable Document Format File