Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

КОНКУРСИ, ПОСВЕТЕНИ НА ДАМЯН ДАМЯНОВ

29 ноември 2020 10:15, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 25 минути, брой четения: 28
портрет Д. Дамянов

Профилираната хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" обявява по случай 18 януари 2021 година - 86 години от рождението на Дамян Дамянов и патронен празник на училището, следните конкурси:

1. Литературен конкурс за ученици на тема: "ЧОВЕШКО НАШЕ ЩАСТИЕ, КАКВО СИ?..."

2. Литературен конкурс за учители на тема: "КОГАТО СИ НАЙ-ТЪЖЕН, НАЙ-ЗЛОЧЕСТ..."

3. Ученически конкурс за рисунка, графика, колаж, електронен постер по стихотворенията на Дамян Дамянов: "Прозорец", "Привечер", "Есенен ескиз".

4. Ученически конкурс за видеоклип на тема: "ПОЕЗИЯТА НА ДАМЯН ДАМЯНОВ"

5. Рецитаторски конкурс "МАГИЯТА НА ДАМЯНОВОТО СЛОВО".

Подробна информация за конкурсите можете да намерите в прикачените файлове.

Пожелаваме на всички участници здраве и творческо вдъховение!

Файлове

Обява конкурси [342KB]

Portable Document Format File

Есенен ескиз [184KB]

Portable Document Format File

Привечер [179KB]

Portable Document Format File

Прозорец [181KB]

Portable Document Format File

« предишна


 