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КОНКУРСИ, ПОСВЕТЕНИ НА ДАМЯН ДАМЯНОВ
Профилираната хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" обявява по случай 18 януари 2021 година - 86 години от рождението на Дамян Дамянов и патронен празник на училището, следните конкурси:
1. Литературен конкурс за ученици на тема: "ЧОВЕШКО НАШЕ ЩАСТИЕ, КАКВО СИ?..."
2. Литературен конкурс за учители на тема: "КОГАТО СИ НАЙ-ТЪЖЕН, НАЙ-ЗЛОЧЕСТ..."
3. Ученически конкурс за рисунка, графика, колаж, електронен постер по стихотворенията на Дамян Дамянов: "Прозорец", "Привечер", "Есенен ескиз".
4. Ученически конкурс за видеоклип на тема: "ПОЕЗИЯТА НА ДАМЯН ДАМЯНОВ"
5. Рецитаторски конкурс "МАГИЯТА НА ДАМЯНОВОТО СЛОВО".
Подробна информация за конкурсите можете да намерите в прикачените файлове.
Пожелаваме на всички участници здраве и творческо вдъховение!
Файлове
Обява конкурси [342KB]
Portable Document Format File
Есенен ескиз [184KB]
Portable Document Format File
Привечер [179KB]
Portable Document Format File
Прозорец [181KB]
Portable Document Format File