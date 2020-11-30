Прекъсване на водоподаването от помпена станция „Карандила“

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че до 16:00 ч. на 01.12.2020г. /вторник/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването на абонатите захранвани от помпена станция „Карандила“.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.