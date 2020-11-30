Състезание по творческо писане на английски език

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

На 24.11 ученици от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ взеха участие в Националното състезание по творческо писане на английски език. Всеки от тях трябваше да избере една от предложените теми за всяка възрастова група и да създаде оригинален текст на английски език във формат по избор (статия, есе, стихотворение и т.н). Състезанието се проведе онлайн, в платформата Microsoft Teams. Пожелаваме успех на всички участници!